Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Kursverlauf 27.02.2026 18:01:41

Schwacher Handel in New York: Dow Jones im Minus

Schwacher Handel in New York: Dow Jones im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York am fünften Tag der Woche.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 1,25 Prozent leichter bei 48 879,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,752 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,092 Prozent auf 49 544,58 Punkte an der Kurstafel, nach 49 499,20 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 49 253,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48 678,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,33 Prozent nach unten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 27.01.2026, den Wert von 49 003,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, bei 47 427,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43 239,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,03 Prozent nach oben. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief steht hingegen bei 47 853,04 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,89 Prozent auf 122,75 USD), Walmart (+ 2,67 Prozent auf 127,74 USD), Amgen (+ 2,48 Prozent auf 388,72 USD), Verizon (+ 2,14 Prozent auf 49,94 USD) und UnitedHealth (+ 1,67 Prozent auf 291,45 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil American Express (-6,58 Prozent auf 313,26 USD), Goldman Sachs (-6,06 Prozent auf 872,69 USD), Salesforce (-3,55 Prozent auf 192,38 USD), JPMorgan Chase (-2,82 Prozent auf 297,51 USD) und Nike (-2,63 Prozent auf 62,27 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 425 316 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,021 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,97 erwartet. Mit 5,75 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

mehr Analysen
21.01.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 Nike Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Nike Outperform Bernstein Research
06.01.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
05.01.26 Nike Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Express Co. 260,45 -8,37% American Express Co.
Amgen Inc. 328,05 2,20% Amgen Inc.
Goldman Sachs 725,70 -7,73% Goldman Sachs
JPMorgan Chase & Co. 252,65 -2,51% JPMorgan Chase & Co.
Merck Co. 104,40 3,37% Merck Co.
Nike Inc. 52,54 -3,13% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 149,58 -4,51% NVIDIA Corp.
Salesforce 164,04 -2,65% Salesforce
UnitedHealth Inc. 247,70 2,06% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 42,17 1,63% Verizon Inc.
Walmart 108,22 2,77% Walmart
Walt Disney 89,75 0,32% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 48 977,92 -1,05%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:48 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21:06 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
21:06 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen