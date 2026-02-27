Nike Aktie
Schwacher Handel in New York: Dow Jones im Minus
Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 1,25 Prozent leichter bei 48 879,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,752 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,092 Prozent auf 49 544,58 Punkte an der Kurstafel, nach 49 499,20 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 49 253,57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48 678,78 Punkten lag.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,33 Prozent nach unten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 27.01.2026, den Wert von 49 003,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, bei 47 427,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43 239,50 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,03 Prozent nach oben. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief steht hingegen bei 47 853,04 Zählern.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,89 Prozent auf 122,75 USD), Walmart (+ 2,67 Prozent auf 127,74 USD), Amgen (+ 2,48 Prozent auf 388,72 USD), Verizon (+ 2,14 Prozent auf 49,94 USD) und UnitedHealth (+ 1,67 Prozent auf 291,45 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil American Express (-6,58 Prozent auf 313,26 USD), Goldman Sachs (-6,06 Prozent auf 872,69 USD), Salesforce (-3,55 Prozent auf 192,38 USD), JPMorgan Chase (-2,82 Prozent auf 297,51 USD) und Nike (-2,63 Prozent auf 62,27 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 425 316 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,021 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,97 erwartet. Mit 5,75 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
