Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter

Um 18:00 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,24 Prozent auf 48 345,11 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,231 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,360 Prozent höher bei 48 636,63 Punkten, nach 48 461,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 471,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 48 297,26 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 47 716,42 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 46 397,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42 573,73 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,04 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 1,80 Prozent auf 221,16 USD), UnitedHealth (+ 1,08 Prozent auf 332,51 USD), Walt Disney (+ 0,74 Prozent auf 115,03 USD), Chevron (+ 0,56 Prozent auf 151,84 USD) und Home Depot (+ 0,31 Prozent auf 295,25 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Goldman Sachs (-1,04 Prozent auf 882,94 USD), Merck (-0,83 Prozent auf 105,74 USD), Amgen (-0,71 Prozent auf 327,29 USD), Procter Gamble (-0,57 Prozent auf 143,75 USD) und Cisco (-0,50 Prozent auf 77,40 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7 893 179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,934 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at