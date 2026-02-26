Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter

Um 17:59 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,27 Prozent auf 49 346,25 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,528 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,252 Prozent tiefer bei 49 357,63 Punkten, nach 49 482,15 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 815,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 49 243,20 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,384 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 26.01.2026, den Stand von 49 412,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 427,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der Dow Jones noch bei 43 433,12 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,99 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 2,24 Prozent auf 242,86 USD), Salesforce (+ 1,92 Prozent auf 195,44 USD), American Express (+ 1,80 Prozent auf 332,99 USD), UnitedHealth (+ 1,22 Prozent auf 287,67 USD) und Visa (+ 1,15 Prozent auf 316,60 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen NVIDIA (-4,54 Prozent auf 186,68 USD), Caterpillar (-2,59 Prozent auf 746,72 USD), Merck (-2,54 Prozent auf 119,35 USD), Amgen (-2,33 Prozent auf 375,38 USD) und Amazon (-1,42 Prozent auf 207,65 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 38 384 354 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,965 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at