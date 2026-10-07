American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Dow Jones im Blick
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07.10.2026 16:01:42
Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Start im Minus
Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,98 Prozent leichter bei 51 013,87 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 26,037 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,150 Prozent auf 51 444,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51 521,28 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51 008,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 51 406,44 Einheiten.
Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,362 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 53 414,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52 925,15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46 602,98 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 1,71 Prozent auf 409,50 USD), Johnson Johnson (+ 0,90 Prozent auf 257,07 USD), Coca-Cola (+ 0,59 Prozent auf 86,68 USD), McDonalds (+ 0,40 Prozent auf 233,39 USD) und Apple (+ 0,39 Prozent auf 334,94 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Caterpillar (-3,55 Prozent auf 832,81 USD), Goldman Sachs (-3,00 Prozent auf 870,25 USD), Sherwin-Williams (-2,76 Prozent auf 312,30 USD), JPMorgan Chase (-1,53 Prozent auf 326,23 USD) und American Express (-1,31 Prozent auf 300,55 USD) unter Druck.
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 748 844 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,128 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick
Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 4,51 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|UBS AG
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|269,10
|-0,85%
|Amgen Inc.
|365,85
|-0,93%
|Apple Inc.
|301,35
|0,22%
|Caterpillar Inc.
|717,20
|-1,13%
|Coca-Cola Co.
|76,77
|0,10%
|Goldman Sachs
|782,60
|-1,31%
|Johnson & Johnson
|230,30
|-0,35%
|JPMorgan Chase & Co.
|292,45
|-0,61%
|McDonald's Corp.
|206,20
|0,05%
|Nike Inc.
|30,55
|-0,42%
|NVIDIA Corp.
|210,90
|-0,73%
|Procter & Gamble Co.
|132,16
|0,03%
|Sherwin-Williams Co.
|275,10
|-2,27%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|318,70
|-1,06%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51 179,87
|-0,66%