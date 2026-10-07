American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones im Blick 07.10.2026 16:01:42

Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Start im Minus

Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Start im Minus

Der Dow Jones fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,98 Prozent leichter bei 51 013,87 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 26,037 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,150 Prozent auf 51 444,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51 521,28 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 008,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 51 406,44 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,362 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 53 414,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52 925,15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46 602,98 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 1,71 Prozent auf 409,50 USD), Johnson Johnson (+ 0,90 Prozent auf 257,07 USD), Coca-Cola (+ 0,59 Prozent auf 86,68 USD), McDonalds (+ 0,40 Prozent auf 233,39 USD) und Apple (+ 0,39 Prozent auf 334,94 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Caterpillar (-3,55 Prozent auf 832,81 USD), Goldman Sachs (-3,00 Prozent auf 870,25 USD), Sherwin-Williams (-2,76 Prozent auf 312,30 USD), JPMorgan Chase (-1,53 Prozent auf 326,23 USD) und American Express (-1,31 Prozent auf 300,55 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 748 844 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,128 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 4,51 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

mehr Analysen
06.10.26 Apple Neutral UBS AG
05.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Apple Neutral UBS AG
28.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Apple Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Express Co. 269,10 -0,85% American Express Co.
Amgen Inc. 365,85 -0,93% Amgen Inc.
Apple Inc. 301,35 0,22% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 717,20 -1,13% Caterpillar Inc.
Coca-Cola Co. 76,77 0,10% Coca-Cola Co.
Goldman Sachs 782,60 -1,31% Goldman Sachs
Johnson & Johnson 230,30 -0,35% Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co. 292,45 -0,61% JPMorgan Chase & Co.
McDonald's Corp. 206,20 0,05% McDonald's Corp.
Nike Inc. 30,55 -0,42% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 210,90 -0,73% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 132,16 0,03% Procter & Gamble Co.
Sherwin-Williams Co. 275,10 -2,27% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 318,70 -1,06% Travelers Inc (Travelers Companies)

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 179,87 -0,66%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX und DAX klar im Minus -- Asiens Börsen gehen schwächer aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen