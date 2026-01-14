Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE um 0,32 Prozent auf 49 033,23 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,323 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,864 Prozent auf 49 616,95 Punkte an der Kurstafel, nach 49 191,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 49 195,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48 851,98 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,942 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 458,05 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 270,46 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 14.01.2025, einen Stand von 42 518,28 Punkten auf.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 2,41 Prozent auf 167,82 USD), Verizon (+ 1,74 Prozent auf 39,69 USD), Merck (+ 1,74 Prozent auf 110,14 USD), Johnson Johnson (+ 1,69 Prozent auf 217,25 USD) und Procter Gamble (+ 1,34 Prozent auf 146,17 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Microsoft (-2,51 Prozent auf 458,87 USD), Amazon (-2,44 Prozent auf 236,69 USD), NVIDIA (-2,13 Prozent auf 181,85 USD), Cisco (-1,76 Prozent auf 74,15 USD) und Salesforce (-1,59 Prozent auf 237,23 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 18 459 961 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,858 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

