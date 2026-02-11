Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

Index-Bewegung 11.02.2026 18:02:36

Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer

Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer

Der Dow Jones zeigt sich heute kaum verändert.

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr 0,04 Prozent auf 50 168,21 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,683 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 50 193,49 Punkte an der Kurstafel, nach 50 188,14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 50 499,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49 901,61 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,241 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 504,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, notierte der Dow Jones bei 47 927,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, stand der Dow Jones bei 44 593,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,69 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Zähler.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 4,11 Prozent auf 772,87 USD), Verizon (+ 3,19 Prozent auf 48,90 USD), Coca-Cola (+ 2,59 Prozent auf 78,80 USD), Chevron (+ 2,22 Prozent auf 186,30 USD) und Apple (+ 1,91 Prozent auf 278,91 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-5,45 Prozent auf 182,90 USD), IBM (-3,44 Prozent auf 281,73 USD), Microsoft (-2,50 Prozent auf 402,94 USD), Amazon (-1,56 Prozent auf 203,73 USD) und Boeing (-1,29 Prozent auf 239,45 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15 317 739 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,875 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie hat mit 9,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Chevron Corp.

Analysen zu Chevron Corp.

06.01.26 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
