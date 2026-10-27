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Dow Jones-Kursverlauf 27.10.2026 18:01:23

Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer

Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer

Kaum verändert zeigt sich der Dow Jones heute.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 52 328,79 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25,872 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,079 Prozent schwächer bei 52 320,45 Punkten in den Handel, nach 52 361,58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52 231,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52 477,91 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 51 828,62 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Wert von 52 210,08 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 544,59 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,16 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 2,58 Prozent auf 710,01 USD), Goldman Sachs (+ 2,07 Prozent auf 911,76 USD), Amazon (+ 1,76 Prozent auf 253,47 USD), Cisco (+ 1,69 Prozent auf 112,10 USD) und Merck (+ 1,10 Prozent auf 142,16 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Boeing (-9,56 Prozent auf 170,31 USD), Sherwin-Williams (-2,14 Prozent auf 328,00 USD), Salesforce (-1,88 Prozent auf 242,96 USD), Chevron (-1,72 Prozent auf 228,01 USD) und IBM (-1,31 Prozent auf 250,13 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 538 858 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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