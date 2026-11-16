Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,41 Prozent leichter bei 51 608,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,324 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,273 Prozent höher bei 52 490,68 Punkten, nach 52 347,55 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 324,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 51 511,56 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52 002,41 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 53 732,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der Dow Jones bei 47 147,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,67 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Procter Gamble (+ 2,97 Prozent auf 173,02 USD), Coca-Cola (+ 2,09 Prozent auf 99,48 USD), UnitedHealth (+ 1,70 Prozent auf 412,02 USD), Visa (+ 1,46 Prozent auf 426,46 USD) und Nike (+ 1,32 Prozent auf 38,26 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Caterpillar (-5,75 Prozent auf 570,49 USD), NVIDIA (-4,12 Prozent auf 156,14 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,85 Prozent auf 281,26 USD), Boeing (-3,69 Prozent auf 165,22 USD) und Amazon (-3,34 Prozent auf 257,75 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 72 621 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at