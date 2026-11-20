Am Freitag gab der Dow Jones via NYSE letztendlich um 1,93 Prozent auf 48 147,33 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24,590 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 2,72 Prozent fester bei 50 432,32 Punkten in den Handel, nach 49 097,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 47 998,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49 594,90 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 7,88 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52 495,88 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 52 759,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 752,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,486 Prozent zurück. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 2,84 Prozent auf 339,85 USD), Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 312,75 EUR), Walmart (+ 1,52 Prozent auf 127,95 USD), Johnson Johnson (+ 1,25 Prozent auf 270,47 USD) und Coca-Cola (+ 0,94 Prozent auf 96,99 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-14,01 Prozent auf 125,53 USD), Goldman Sachs (-6,71 Prozent auf 790,69 USD), Caterpillar (-5,01 Prozent auf 510,45 USD), Cisco (-4,29 Prozent auf 90,64 USD) und Nike (-4,11 Prozent auf 32,92 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 149 476 432 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,661 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at