Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich in Rot

Der Dow Jones sank im NYSE-Handel letztendlich um 1,09 Prozent auf 52 348,39 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,106 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,338 Prozent stärker bei 53 104,06 Punkten in den Handel, nach 52 925,15 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 758,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52 069,87 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,909 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 50 786,01 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 08.04.2026, einen Wert von 47 909,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 240,76 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,20 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die Johnson Johnson-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 489 829 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,143 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,98 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,10 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at