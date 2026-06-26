Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste

Am Freitag sinkt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,03 Prozent auf 51 902,92 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 19,955 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,170 Prozent auf 52 009,02 Punkte an der Kurstafel, nach 51 920,62 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 614,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52 130,07 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0,674 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 50 461,68 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 45 960,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 43 386,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,28 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 52 655,66 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 5,10 Prozent auf 370,84 USD), IBM (+ 4,63 Prozent auf 270,24 USD), Salesforce (+ 4,61 Prozent auf 157,11 USD), Johnson Johnson (+ 3,48 Prozent auf 253,39 USD) und UnitedHealth (+ 2,21 Prozent auf 424,73 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-4,19 Prozent auf 1 012,72 USD), Goldman Sachs (-3,28 Prozent auf 1 030,12 USD), Cisco (-2,66 Prozent auf 115,80 USD), 3M (-1,58 Prozent auf 165,31 USD) und JPMorgan Chase (-1,47 Prozent auf 330,21 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12 888 039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,233 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at