Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Kursverlauf
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24.04.2026 20:04:54
Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert
Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,26 Prozent schwächer bei 49 180,31 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,609 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 49 284,85 Punkte an der Kurstafel, nach 49 310,32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 49 393,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49 085,75 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,490 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, lag der Dow Jones bei 46 124,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 49 098,71 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 24.04.2025, bei 40 093,40 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,65 Prozent zu. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.
Tops und Flops im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 4,82 Prozent auf 209,26 USD), Amazon (+ 3,23 Prozent auf 263,33 USD), Procter Gamble (+ 2,29 Prozent auf 149,04 USD), Salesforce (+ 1,56 Prozent auf 176,00 USD) und Cisco (+ 1,24 Prozent auf 89,69 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Merck (-2,34 Prozent auf 111,94 USD), Chevron (-1,90 Prozent auf 184,04 USD), Walmart (-1,48 Prozent auf 130,08 USD), Verizon (-1,33 Prozent auf 46,59 USD) und Apple (-1,23 Prozent auf 270,06 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 27 063 786 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,214 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,64 zu Buche schlagen. Mit 5,95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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