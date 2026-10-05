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Kursverlauf 05.10.2026 18:01:17

Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert

Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert

Der Dow Jones bewegt sich aktuell kaum.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,03 Prozent schwächer bei 51 162,93 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,840 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,125 Prozent auf 51 241,18 Punkte an der Kurstafel, nach 51 176,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 51 199,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50 862,85 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 53 414,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52 900,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 46 758,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,75 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Microsoft (+ 1,55 Prozent auf 525,55 USD), Visa (+ 1,45 Prozent auf 365,90 USD), NVIDIA (+ 1,14 Prozent auf 236,61 USD), Coca-Cola (+ 0,60 Prozent auf 86,16 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,53 Prozent auf 342,17 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-3,25 Prozent auf 139,61 USD), Salesforce (-2,47 Prozent auf 228,89 USD), Nike (-1,42 Prozent auf 33,39 USD), Johnson Johnson (-0,91 Prozent auf 253,71 USD) und Amgen (-0,87 Prozent auf 399,55 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7 285 783 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,044 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,56 zu Buche schlagen. Mit 4,61 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Dow Jones 51 267,90 0,18%

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