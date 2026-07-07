Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
|Index im Blick
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07.07.2026 20:04:52
Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert am Dienstagnachmittag
Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,29 Prozent schwächer bei 52 903,15 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 23,888 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,429 Prozent tiefer bei 52 828,45 Punkten, nach 53 055,91 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53 289,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 774,17 Zählern.
So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der Dow Jones mit 50 866,78 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, notierte der Dow Jones bei 46 584,46 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 07.07.2025, mit 44 406,36 Punkten bewertet.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,34 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Dow Jones-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,74 Prozent auf 171,84 USD), IBM (+ 3,62 Prozent auf 310,37 USD), Johnson Johnson (+ 2,30 Prozent auf 265,30 USD), UnitedHealth (+ 2,02 Prozent auf 426,43 USD) und Chevron (+ 1,94 Prozent auf 171,36 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Caterpillar (-4,54 Prozent auf 925,91 USD), Visa (-1,91 Prozent auf 350,41 USD), Sherwin-Williams (-1,52 Prozent auf 343,81 USD), 3M (-1,45 Prozent auf 156,85 USD) und American Express (-1,26 Prozent auf 351,56 USD).
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 268 322 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,125 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel
Die Salesforce-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Chevron-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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