UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Kursentwicklung
|
04.12.2025 22:34:52
Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich
Schlussendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 47 850,94 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,232 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,07 Prozent tiefer bei 47 371,62 Punkten, nach 47 882,90 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 47 692,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 049,72 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,568 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 04.11.2025, den Stand von 47 085,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 621,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45 014,04 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12,88 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,66 Prozent auf 247,46 USD), NVIDIA (+ 2,11 Prozent auf 183,38 USD), IBM (+ 1,77 Prozent auf 307,99 USD), Verizon (+ 1,45 Prozent auf 41,26 USD) und Caterpillar (+ 1,30 Prozent auf 599,15 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil 3M (-2,21 Prozent auf 169,27 USD), UnitedHealth (-1,83 Prozent auf 333,49 USD), Home Depot (-1,72 Prozent auf 302,55 EUR), Amgen (-1,52 Prozent auf 340,16 USD) und Amazon (-1,41 Prozent auf 229,11 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43 903 511 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,781 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,70 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,70 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.mehr Nachrichten
|
04.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
03.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu UnitedHealth Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|145,00
|-2,37%
|Amazon
|197,02
|0,21%
|Amgen Inc.
|290,60
|-1,77%
|Caterpillar Inc.
|513,00
|-0,19%
|Home Depot
|300,55
|-1,49%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|264,00
|-0,11%
|Microsoft Corp.
|413,35
|0,24%
|NVIDIA Corp.
|158,18
|0,59%
|Salesforce
|213,25
|0,09%
|UnitedHealth Inc.
|285,65
|0,67%
|Verizon Inc.
|35,30
|0,13%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|47 850,94
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.