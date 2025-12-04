Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich

Das machte das Börsenbarometer in New York am Donnerstag zum Handelsende.

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 47 850,94 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,232 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,07 Prozent tiefer bei 47 371,62 Punkten, nach 47 882,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 47 692,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 049,72 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,568 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 04.11.2025, den Stand von 47 085,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 621,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45 014,04 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12,88 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,66 Prozent auf 247,46 USD), NVIDIA (+ 2,11 Prozent auf 183,38 USD), IBM (+ 1,77 Prozent auf 307,99 USD), Verizon (+ 1,45 Prozent auf 41,26 USD) und Caterpillar (+ 1,30 Prozent auf 599,15 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil 3M (-2,21 Prozent auf 169,27 USD), UnitedHealth (-1,83 Prozent auf 333,49 USD), Home Depot (-1,72 Prozent auf 302,55 EUR), Amgen (-1,52 Prozent auf 340,16 USD) und Amazon (-1,41 Prozent auf 229,11 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43 903 511 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,781 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,70 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,70 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at