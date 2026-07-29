Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich

Das machte das Börsenbarometer in New York am Mittwoch zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 2,19 Prozent schwächer bei 51 594,14 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 23,846 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,482 Prozent tiefer bei 52 492,88 Punkten, nach 52 747,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 51 551,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 674,21 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1,11 Prozent nach. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 29.06.2026, den Stand von 52 182,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 48 861,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 632,99 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,64 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,79 Prozent auf 188,38 USD), Chevron (+ 2,28 Prozent auf 191,86 USD), Walmart (+ 0,99 Prozent auf 114,22 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0,95 Prozent auf 335,76 USD) und Coca-Cola (+ 0,92 Prozent auf 89,08 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-6,91 Prozent auf 782,71 USD), Goldman Sachs (-5,09 Prozent auf 980,75 USD), NVIDIA (-3,55 Prozent auf 190,01 USD), JPMorgan Chase (-3,53 Prozent auf 344,71 USD) und Boeing (-3,41 Prozent auf 214,01 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42 695 860 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,343 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,67 erwartet. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at