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Dow Jones im Blick 26.06.2026 22:34:36

Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende

Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende

Der Dow Jones wagte sich zum Handelsende nicht aus der Reserve.

Der Dow Jones schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 51 876,11 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,955 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,170 Prozent fester bei 52 009,02 Punkten, nach 51 920,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 51 614,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52 130,07 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,622 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 50 461,68 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 26.03.2026, den Stand von 45 960,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 43 386,84 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,22 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 52 655,66 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Microsoft (+ 5,71 Prozent auf 372,97 USD), Salesforce (+ 5,45 Prozent auf 158,37 USD), IBM (+ 5,17 Prozent auf 271,63 USD), Johnson Johnson (+ 3,99 Prozent auf 254,66 USD) und Apple (+ 3,14 Prozent auf 283,78 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-5,63 Prozent auf 997,47 USD), Cisco (-4,37 Prozent auf 113,77 USD), Goldman Sachs (-4,27 Prozent auf 1 019,61 USD), 3M (-2,36 Prozent auf 164,01 USD) und JPMorgan Chase (-1,81 Prozent auf 329,05 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 112 567 807 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,233 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 9,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Apple Inc. 250,75 3,62% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 869,20 -6,01% Caterpillar Inc.
Cisco Inc. 99,74 -4,52% Cisco Inc.
Goldman Sachs 895,40 -4,38% Goldman Sachs
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