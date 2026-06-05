Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,35 Prozent leichter bei 50 866,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,384 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1,12 Prozent auf 50 986,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51 561,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51 660,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50 781,45 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,575 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 298,25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 47 954,74 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 42 319,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,13 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 51 660,40 Punkten. 45 057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Procter Gamble (+ 4,09 Prozent auf 146,54 USD), Coca-Cola (+ 3,46 Prozent auf 79,48 USD), Travelers (+ 3,35 Prozent auf 303,25 USD), McDonalds (+ 2,61 Prozent auf 279,84 USD) und Johnson Johnson (+ 2,02 Prozent auf 232,77 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Cisco (-6,43 Prozent auf 121,64 USD), NVIDIA (-6,20 Prozent auf 205,10 USD), IBM (-5,61 Prozent auf 284,84 USD), Goldman Sachs (-4,94 Prozent auf 1 038,68 USD) und Caterpillar (-3,85 Prozent auf 904,28 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 61 964 033 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,28 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at