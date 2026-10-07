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Dow Jones-Entwicklung 07.10.2026 22:33:47

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus

Der Dow Jones zeigte sich schlussendlich mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,66 Prozent leichter bei 51 179,87 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,037 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,150 Prozent tiefer bei 51 444,10 Punkten, nach 51 521,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 50 917,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 406,44 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,038 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der Dow Jones mit 53 414,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52 925,15 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der Dow Jones bei 46 602,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,78 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amgen (+ 2,60 Prozent auf 413,08 USD), Johnson Johnson (+ 1,44 Prozent auf 258,45 USD), Amazon (+ 1,42 Prozent auf 259,92 USD), Apple (+ 0,91 Prozent auf 336,67 USD) und Walmart (+ 0,90 Prozent auf 108,16 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-5,75 Prozent auf 813,83 USD), Honeywell Technologies (-2,24 Prozent auf 208,11 USD), Sherwin-Williams (-1,92 Prozent auf 315,00 USD), Chevron (-1,17 Prozent auf 205,15 USD) und Goldman Sachs (-1,11 Prozent auf 887,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 22 270 623 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 5,128 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,48 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,51 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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