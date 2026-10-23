Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels schwächer

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 1,08 Prozent schwächer bei 52 296,36 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 26,283 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,151 Prozent auf 52 788,41 Punkte an der Kurstafel, nach 52 867,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 234,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 696,70 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0,611 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51 511,59 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 51 711,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 734,61 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,09 Prozent nach oben. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1,65 Prozent auf 230,42 USD), Cisco (+ 0,55 Prozent auf 105,47 USD), Apple (+ 0,25 Prozent auf 349,09 USD), Home Depot (+ 0,07 Prozent auf 290,15 EUR) und NVIDIA (+ 0,02 Prozent auf 212,25 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-2,51 Prozent auf 244,01 USD), American Express (-2,19 Prozent auf 318,05 USD), Caterpillar (-2,07 Prozent auf 689,45 USD), Boeing (-2,00 Prozent auf 183,79 USD) und Sherwin-Williams (-1,71 Prozent auf 339,72 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2 477 662 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,771 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 4,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at