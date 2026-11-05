Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße

Um 15:55 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 3,57 Prozent tiefer bei 27 422,08 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,26 Prozent leichter bei 28 078,18 Punkten in den Handel, nach 28 437,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27 422,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 28 078,18 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 31 076,44 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Wert von 29 487,79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 620,03 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,79 Prozent. Bei 31 361,37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 30,34 Prozent auf 354,19 USD), Take Two (+ 3,32 Prozent auf 215,83 USD), Fastenal (+ 2,78 Prozent auf 54,69 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 2,43 Prozent auf 165,00 USD) und Paccar (+ 2,20 Prozent auf 108,50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil MercadoLibre (-12,37 Prozent auf 1 524,72 USD), Astera Labs (-11,62 Prozent auf 197,33 USD), Sandisk (-10,93 Prozent auf 924,00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-10,21 Prozent auf 438,87 USD) und QUALCOMM (-10,14 Prozent auf 155,63 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 750 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,431 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,53 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at