NASDAQ 100

26 989,99
360,18
1,35 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ-Handel im Blick 05.11.2026 16:01:16

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße

Anleger in New York bekommen am Donnerstagmorgen kalte Füße.

Um 15:55 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 3,57 Prozent tiefer bei 27 422,08 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,26 Prozent leichter bei 28 078,18 Punkten in den Handel, nach 28 437,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27 422,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 28 078,18 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 31 076,44 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Wert von 29 487,79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 620,03 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,79 Prozent. Bei 31 361,37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 30,34 Prozent auf 354,19 USD), Take Two (+ 3,32 Prozent auf 215,83 USD), Fastenal (+ 2,78 Prozent auf 54,69 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 2,43 Prozent auf 165,00 USD) und Paccar (+ 2,20 Prozent auf 108,50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil MercadoLibre (-12,37 Prozent auf 1 524,72 USD), Astera Labs (-11,62 Prozent auf 197,33 USD), Sandisk (-10,93 Prozent auf 924,00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-10,21 Prozent auf 438,87 USD) und QUALCOMM (-10,14 Prozent auf 155,63 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 750 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,431 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,53 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alnylam Pharmaceuticals Inc. 140,25 0,39% Alnylam Pharmaceuticals Inc.
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 398,80 10,36% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp 346,85 9,80% AppLovin Corp
Astera Labs Inc Registered Shs 169,50 2,73% Astera Labs Inc Registered Shs
CrowdStrike 194,44 0,65% CrowdStrike
Fastenal Co. 47,52 1,03% Fastenal Co.
Kraft Heinz Company 22,10 -1,87% Kraft Heinz Company
MercadoLibre Inc 1 354,00 -0,10% MercadoLibre Inc
Micron Technology Inc. 617,40 5,86% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 167,24 3,18% NVIDIA Corp.
Paccar Inc. 91,30 -1,64% Paccar Inc.
QUALCOMM Inc. 147,68 5,23% QUALCOMM Inc.
Sandisk Corp 745,00 3,47% Sandisk Corp
Take Two 192,40 1,05% Take Two

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 26 989,99 1,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:03 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen