Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt

Der NASDAQ 100 gibt derzeit nach.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,21 Prozent auf 28 733,80 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,656 Prozent tiefer bei 28 893,82 Punkten, nach 29 084,50 Punkten am Vortag.

Bei 28 581,00 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29 212,38 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,54 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 29 234,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 956,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 941,92 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 14,00 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell T-Mobile US (+ 2,66 Prozent auf 184,23 USD), Diamondback Energy (+ 2,61 Prozent auf 199,30 USD), Charter A (+ 2,56 Prozent auf 138,83 USD), Kraft Heinz Company (+ 2,33 Prozent auf 23,98 USD) und CoStar Group (+ 2,09 Prozent auf 34,64 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen QUALCOMM (-6,36 Prozent auf 192,35 USD), Old Dominion Freight Line (-5,63 Prozent auf 234,73 USD), ON Semiconductor (-5,38 Prozent auf 110,71 USD), Arm (-4,65 Prozent auf 309,74 USD) und AppLovin (-3,91 Prozent auf 500,49 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 840 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,370 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,85 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at