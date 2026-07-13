Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich

Mit dem NASDAQ 100 ging es zum Handelsschluss abwärts.

Schlussendlich gab der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,88 Prozent auf 29 264,10 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,19 Prozent leichter bei 29 471,02 Punkten in den Handel, nach 29 825,11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29 189,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 541,00 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 635,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 383,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 22 780,60 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,10 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intuit (+ 5,38 Prozent auf 289,76 USD), Thomson Reuters (+ 5,18 Prozent auf 94,29 USD), Diamondback Energy (+ 4,48 Prozent auf 191,60 USD), Workday (+ 4,26 Prozent auf 144,87 USD) und Automatic Data Processing (+ 3,77 Prozent auf 251,05 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen AppLovin (-12,65 Prozent auf 442,85 USD), Sandisk (-12,63 Prozent auf 1 673,97 USD), Astera Labs (-12,33 Prozent auf 362,05 USD), Marvell Technology (-7,75 Prozent auf 217,53 USD) und Arm (-7,55 Prozent auf 298,99 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34 963 614 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,477 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 6,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at