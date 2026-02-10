DexCom Aktie
|Index-Performance im Fokus
|
10.02.2026 20:04:45
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zurück
Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 25 236,09 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,182 Prozent auf 25 314,23 Punkte an der Kurstafel, nach 25 268,14 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 363,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 175,84 Einheiten.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 766,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 611,74 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 21 756,73 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,119 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 455,40 Punkten.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Datadog A (+ 14,20 Prozent auf 130,20 USD), Marriott (+ 8,56 Prozent auf 359,56 USD), Fiserv (+ 5,12 Prozent auf 63,22 USD), ON Semiconductor (+ 4,55 Prozent auf 68,06 USD) und NXP Semiconductors (+ 4,16 Prozent auf 238,43 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Intel (-5,81 Prozent auf 47,32 USD), Verisk Analytics A (-3,34 Prozent auf 172,24 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,21 Prozent auf 134,00 USD), Intuit (-3,15 Prozent auf 423,71 USD) und DexCom (-2,64 Prozent auf 68,31 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 16 684 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,784 Bio. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,95 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
