WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

Index-Performance im Fokus 10.02.2026 20:04:45

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zurück

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zurück

Kaum verändert zeigt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 25 236,09 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,182 Prozent auf 25 314,23 Punkte an der Kurstafel, nach 25 268,14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 363,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 175,84 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 766,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 611,74 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 21 756,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,119 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 455,40 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Datadog A (+ 14,20 Prozent auf 130,20 USD), Marriott (+ 8,56 Prozent auf 359,56 USD), Fiserv (+ 5,12 Prozent auf 63,22 USD), ON Semiconductor (+ 4,55 Prozent auf 68,06 USD) und NXP Semiconductors (+ 4,16 Prozent auf 238,43 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Intel (-5,81 Prozent auf 47,32 USD), Verisk Analytics A (-3,34 Prozent auf 172,24 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,21 Prozent auf 134,00 USD), Intuit (-3,15 Prozent auf 423,71 USD) und DexCom (-2,64 Prozent auf 68,31 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 16 684 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,784 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,95 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu DexCom Inc.

Analysen zu Intel Corp.

28.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
26.01.26 Intel Verkaufen DZ BANK
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Datadog Inc Registered Shs -A- 105,12 -0,77% Datadog Inc Registered Shs -A-
DexCom Inc. 54,01 -1,44% DexCom Inc.
Fiserv Inc. 49,54 0,01% Fiserv Inc.
Intel Corp. 38,89 -0,82% Intel Corp.
Intuit Inc. 333,75 -0,31% Intuit Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 22,85 -1,30% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 20,46 0,00% Kraft Heinz Company
Marriott Inc. 298,15 -0,18% Marriott Inc.
NVIDIA Corp. 157,52 0,00% NVIDIA Corp.
NXP Semiconductors N.V. 203,00 0,00% NXP Semiconductors N.V.
ON Semiconductor Corp. 59,39 -0,10% ON Semiconductor Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 104,55 0,58% Strategy (ex MicroStrategy)
Verisk Analytics Inc (A) 148,75 -0,60% Verisk Analytics Inc (A)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 687,61 -2,04%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

