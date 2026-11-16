Schlussendlich stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 2,67 Prozent auf 27 197,15 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,43 Prozent auf 27 543,64 Punkte an der Kurstafel, nach 27 943,74 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 27 149,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 621,64 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 29 187,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 30 046,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 25 008,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,90 Prozent zu. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Kraft Heinz Company (+ 2,41 Prozent auf 25,07 USD), Starbucks (+ 2,14 Prozent auf 108,72 USD), Paychex (+ 1,81 Prozent auf 117,77 USD), Comcast (+ 1,75 Prozent auf 25,60 USD) und AppLovin (+ 1,50 Prozent auf 415,22 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Astera Labs (-8,79 Prozent auf 202,34 USD), Sandisk (-8,58 Prozent auf 809,11 USD), Lumentum (-8,48 Prozent auf 546,00 USD), Arm (-8,12 Prozent auf 175,05 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-7,70 Prozent auf 103,03 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 72 621 758 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at