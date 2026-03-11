AppLovin Aktie

WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080

Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
<
Unternehmen
Termine
Profil
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
11.03.2026 20:03:55

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochnachmittag wenig bewegt.

Um 20:01 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,07 Prozent auf 24 938,83 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,388 Prozent auf 25 053,24 Punkte an der Kurstafel, nach 24 956,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 152,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 856,60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 201,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 686,68 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 376,96 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,06 Prozent ein. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. 24 289,23 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 4,57 Prozent auf 421,54 USD), Align Technology (+ 4,02 Prozent auf 176,24 USD), Datadog A (+ 2,45 Prozent auf 126,09 USD), Intel (+ 2,24 Prozent auf 47,83 USD) und Lam Research (+ 2,07 Prozent auf 219,68 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Constellation Energy (-5,00 Prozent auf 301,25 USD), Atlassian (-4,14 Prozent auf 74,78 USD), AppLovin (-3,61 Prozent auf 460,16 USD), Intuit (-3,57 Prozent auf 437,76 USD) und Workday (-3,49 Prozent auf 137,52 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 751 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,865 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Align Technology Inc. 144,30 0,07% Align Technology Inc.
AppLovin Corp 391,00 0,24% AppLovin Corp
Atlassian 63,50 -0,02% Atlassian
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 260,70 -0,34% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Datadog Inc Registered Shs -A- 109,40 -0,96% Datadog Inc Registered Shs -A-
Intel Corp. 39,07 -0,71% Intel Corp.
Intuit Inc. 375,05 0,27% Intuit Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 24,40 1,24% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 19,46 0,28% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 181,26 -0,31% Lam Research Corp.
Micron Technology Inc. 349,55 -0,82% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 158,82 -0,25% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 120,65 1,26% Strategy (ex MicroStrategy)
Workday Inc 117,20 0,88% Workday Inc

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 533,58 -1,73%

ATX und DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Freitag kaum vom Fleck bewegen. An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

