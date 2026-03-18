Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach

Um 18:00 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,65 Prozent auf 24 619,28 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,215 Prozent auf 24 727,07 Punkte an der Kurstafel, nach 24 780,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 763,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 591,64 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,109 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 898,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 019,37 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 483,36 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,33 Prozent ein. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. 24 289,23 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit lululemon athletica (+ 4,51 Prozent auf 166,45 USD), Constellation Energy (+ 3,59 Prozent auf 318,74 USD), Intel (+ 2,04 Prozent auf 44,96 USD), Datadog A (+ 1,85 Prozent auf 131,25 USD) und Diamondback Energy (+ 1,74 Prozent auf 190,47 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-5,88 Prozent auf 141,45 USD), Comcast (-4,06 Prozent auf 28,86 USD), Charter A (-3,95 Prozent auf 213,74 USD), Dollar Tree (-3,35 Prozent auf 108,09 USD) und PayPal (-3,31 Prozent auf 38,89 EUR).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 240 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,835 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at