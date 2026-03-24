Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag in Rot.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,50 Prozent tiefer bei 24 067,17 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,605 Prozent leichter bei 24 042,23 Punkten in den Handel, nach 24 188,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24 170,83 Punkte, das Tagestief hingegen 23 927,69 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 24 977,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 656,15 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.03.2025, den Wert von 20 180,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 4,52 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 759,97 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Applied Materials (+ 4,70 Prozent auf 378,81 USD), KLA-Tencor (+ 3,92 Prozent auf 1 570,70 USD), Diamondback Energy (+ 3,82 Prozent auf 199,11 USD), ON Semiconductor (+ 3,77 Prozent auf 62,15 USD) und Analog Devices (+ 3,19 Prozent auf 322,16 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Axon Enterprise (-9,91 Prozent auf 457,02 USD), Atlassian (-7,90 Prozent auf 68,53 USD), Zscaler (-6,49 Prozent auf 141,95 USD), AppLovin (-5,37 Prozent auf 434,31 USD) und Workday (-5,06 Prozent auf 130,12 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 670 214 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,677 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,08 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at