Um 17:58 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,42 Prozent auf 26 889,55 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,650 Prozent auf 27 177,41 Punkte an der Kurstafel, nach 27 001,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 27 231,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 848,92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29 187,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 490,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 503,10 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,68 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 361,37 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Take Two (+ 8,25 Prozent auf 220,75 USD), Palo Alto Networks (+ 5,40 Prozent auf 325,98 USD), CrowdStrike (+ 5,22 Prozent auf 231,05 USD), Fortinet (+ 4,17 Prozent auf 129,69 USD) und Ross Stores (+ 3,26 Prozent auf 227,64 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-5,92 Prozent auf 90,79 USD), CoreWeave (-5,83 Prozent auf 46,98 USD), Sandisk (-4,73 Prozent auf 759,54 USD), Adobe (-3,98 Prozent auf 226,18 USD) und Marvell Technology (-3,44 Prozent auf 143,63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 34 853 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,672 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at