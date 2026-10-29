Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|NASDAQ 100-Performance im Fokus
|
29.10.2026 18:01:22
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 1,29 Prozent auf 29 427,58 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,31 Prozent tiefer bei 29 421,18 Punkten, nach 29 813,16 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29 517,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 257,05 Punkten lag.
NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30 339,33 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 27 192,31 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 26 119,85 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,75 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit KLA (+ 5,79 Prozent auf 167,96 USD), DoorDash (+ 4,64 Prozent auf 177,35 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 4,14 Prozent auf 56,79 USD), Rocket Lab (+ 3,86 Prozent auf 60,86 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,46 Prozent auf 633,70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Alnylam Pharmaceuticals (-22,49 Prozent auf 180,14 USD), Fortinet (-22,33 Prozent auf 135,21 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,35 Prozent auf 284,77 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,20 Prozent auf 282,62 USD) und Marvell Technology (-11,86 Prozent auf 221,80 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19 444 888 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,657 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,60 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fortinet Inc
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in New York: So performt der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
29.10.26
|AKTIEN IN FOKUS: Software-Anleger schwer enttäuscht von ServiceNow und Fortinet (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Fortinet Inc
Aktien in diesem Artikel
|Alnylam Pharmaceuticals Inc.
|146,85
|-6,55%
|Alphabet A (ex Google)
|252,10
|-0,08%
|Alphabet C (ex Google)
|250,40
|-0,87%
|CrowdStrike
|224,50
|-2,22%
|DoorDash
|159,70
|-0,68%
|Ferrovial International SE Registered Shs
|49,55
|-3,26%
|Fortinet Inc
|121,94
|-0,86%
|KLA
|141,64
|-3,74%
|Kraft Heinz Company
|21,79
|1,51%
|Marvell Technology
|176,02
|-7,12%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|550,90
|-0,56%
|Micron Technology Inc.
|792,20
|-2,88%
|NVIDIA Corp.
|183,42
|-2,74%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|49,00
|-4,67%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28 384,85
|-3,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.