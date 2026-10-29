Fortinet Aktie

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WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091

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NASDAQ 100-Performance im Fokus 29.10.2026 18:01:22

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 erleidet heute Verluste.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 1,29 Prozent auf 29 427,58 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,31 Prozent tiefer bei 29 421,18 Punkten, nach 29 813,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29 517,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 257,05 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30 339,33 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 27 192,31 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 26 119,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,75 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit KLA (+ 5,79 Prozent auf 167,96 USD), DoorDash (+ 4,64 Prozent auf 177,35 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 4,14 Prozent auf 56,79 USD), Rocket Lab (+ 3,86 Prozent auf 60,86 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,46 Prozent auf 633,70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Alnylam Pharmaceuticals (-22,49 Prozent auf 180,14 USD), Fortinet (-22,33 Prozent auf 135,21 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,35 Prozent auf 284,77 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,20 Prozent auf 282,62 USD) und Marvell Technology (-11,86 Prozent auf 221,80 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19 444 888 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,657 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,60 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Alnylam Pharmaceuticals Inc. 146,85 -6,55% Alnylam Pharmaceuticals Inc.
Alphabet A (ex Google) 252,10 -0,08% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 250,40 -0,87% Alphabet C (ex Google)
CrowdStrike 224,50 -2,22% CrowdStrike
DoorDash 159,70 -0,68% DoorDash
Ferrovial International SE Registered Shs 49,55 -3,26% Ferrovial International SE Registered Shs
Fortinet Inc 121,94 -0,86% Fortinet Inc
KLA 141,64 -3,74% KLA
Kraft Heinz Company 21,79 1,51% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 176,02 -7,12% Marvell Technology
Meta Platforms (ex Facebook) 550,90 -0,56% Meta Platforms (ex Facebook)
Micron Technology Inc. 792,20 -2,88% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 183,42 -2,74% NVIDIA Corp.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 49,00 -4,67% Rocket Lab Corporation Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 28 384,85 -3,46%

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