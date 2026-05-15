Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Freitag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 1,54 Prozent auf 29 125,20 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,31 Prozent tiefer bei 29 191,36 Punkten, nach 29 580,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28 991,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 387,44 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,208 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 15.04.2026, mit 26 204,58 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 732,73 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21 335,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,55 Prozent. Bei 29 678,89 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 10,16 Prozent auf 52,89 USD), Atlassian (+ 8,16 Prozent auf 87,46 USD), DexCom (+ 6,59 Prozent auf 61,63 USD), Workday (+ 5,27 Prozent auf 125,01 USD) und Zscaler (+ 4,78 Prozent auf 161,05 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Arm (-8,46 Prozent auf 209,16 USD), Micron Technology (-6,62 Prozent auf 724,66 USD), Intel (-6,18 Prozent auf 108,77 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,69 Prozent auf 424,10 USD) und ASML (-5,22 Prozent auf 1 501,81 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 52 977 134 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,717 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Charter A-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6,89 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at