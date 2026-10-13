Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,55 Prozent tiefer bei 30 495,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,850 Prozent auf 30 404,20 Punkte an der Kurstafel, nach 30 664,70 Punkten am Vortag.

Bei 30 595,80 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 372,30 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 368,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 264,10 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Wert von 24 750,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 20,98 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,75 Prozent auf 763,36 USD), QUALCOMM (+ 2,21 Prozent auf 178,29 USD), PDD (+ 2,00 Prozent auf 82,54 USD), T-Mobile US (+ 1,52 Prozent auf 154,19 USD) und Diamondback Energy (+ 1,51 Prozent auf 198,05 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Applied Materials (-7,83 Prozent auf 458,57 USD), Take Two (-5,86 Prozent auf 196,59 USD), Micron Technology (-5,35 Prozent auf 936,09 USD), Lam Research (-4,16 Prozent auf 296,70 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-4,06 Prozent auf 486,43 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 706 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,942 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at