Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,37 Prozent auf 29 053,73 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,36 Prozent auf 29 056,58 Punkte an der Kurstafel, nach 29 456,97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 106,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 28 992,25 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 28 274,20 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Stand von 30 513,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 415,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,26 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Workday (+ 2,15 Prozent auf 201,69 USD), Kraft Heinz Company (+ 2,10 Prozent auf 26,21 USD), AppLovin (+ 1,50 Prozent auf 316,74 USD), Gilead Sciences (+ 1,49 Prozent auf 148,52 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,43 Prozent auf 810,54 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Lumentum (-5,26 Prozent auf 866,66 USD), Teradyne (-5,01 Prozent auf 332,30 USD), Astera Labs (-4,84 Prozent auf 282,61 USD), Nebius (-4,64 Prozent auf 196,75 USD) und Marvell Technology (-4,59 Prozent auf 201,94 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 587 981 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,519 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at