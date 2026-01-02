NASDAQ 100

25 206,17
-43,68
-0,17 %
<
Kursverlauf 02.01.2026 22:34:50

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus

In New York war schlussendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 25 206,17 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,09 Prozent stärker bei 25 524,27 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 249,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 597,65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 086,36 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25 555,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24 892,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20 975,62 Punkte taxiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 10,51 Prozent auf 315,42 USD), ASML (+ 8,78 Prozent auf 1 163,78 USD), Lam Research (+ 8,11 Prozent auf 185,06 USD), Intel (+ 6,72 Prozent auf 39,38 USD) und Enphase Energy (+ 5,30 Prozent auf 33,75 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil AppLovin (-8,24 Prozent auf 618,32 USD), Palantir (-5,56 Prozent auf 167,86 USD), Intuit (-4,98 Prozent auf 629,46 USD), Adobe (-4,77 Prozent auf 333,30 USD) und Atlassian (-4,55 Prozent auf 154,76 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 669 128 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,863 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Zum NASDAQ 100-Chart

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 206,17 -0,17%

