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NASDAQ 100 im Fokus 07.07.2026 20:04:52

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt im Minus

Anleger in New York treten am zweiten Tag der Woche den Rückzug an.

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,22 Prozent auf 29 336,44 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,13 Prozent auf 29 362,20 Punkte an der Kurstafel, nach 29 697,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28 974,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 426,45 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28 957,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 202,37 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 22 685,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,39 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Datadog A (+ 5,37 Prozent auf 269,09 USD), Adobe (+ 4,68 Prozent auf 228,27 USD), DoorDash (+ 4,46 Prozent auf 196,86 USD), Palantir (+ 4,43 Prozent auf 138,41 USD) und Axon Enterprise (+ 3,87 Prozent auf 646,42 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Intel (-9,28 Prozent auf 110,86 USD), Teradyne (-9,06 Prozent auf 345,13 USD), Astera Labs (-8,83 Prozent auf 394,55 USD), Sandisk (-8,19 Prozent auf 1 601,53 USD) und Rocket Lab (-7,97 Prozent auf 85,67 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 304 788 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,125 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Comcast-Aktie weist mit 6,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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