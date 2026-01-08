Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags im Minus

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagmittag mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag verliert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,66 Prozent auf 25 485,07 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,150 Prozent auf 25 615,35 Punkte an der Kurstafel, nach 25 653,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 622,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 400,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,052 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 627,95 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Wert von 25 136,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 180,96 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Costco Wholesale (+ 5,27 Prozent auf 929,07 USD), Enphase Energy (+ 3,78 Prozent auf 36,00 USD), Diamondback Energy (+ 3,06 Prozent auf 144,75 USD), Mondelez (+ 2,98 Prozent auf 53,05 USD) und Fastenal (+ 2,98 Prozent auf 41,82 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Atlassian (-6,34 Prozent auf 150,67 USD), Autodesk (-6,29 Prozent auf 275,30 USD), Datadog A (-5,97 Prozent auf 133,00 USD), Zscaler (-4,42 Prozent auf 220,95 USD) und Micron Technology (-4,40 Prozent auf 324,61 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 858 513 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,895 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Charter A-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at