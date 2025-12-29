Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Rot

Um 20:02 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,63 Prozent auf 25 483,58 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,710 Prozent schwächer bei 25 462,25 Punkten in den Handel, nach 25 644,39 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 440,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 598,14 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, mit 25 434,89 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 29.09.2025, einen Stand von 24 611,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Stand von 21 473,01 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,49 Prozent. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. 16 542,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 2,26 Prozent auf 291,23 USD), eBay (+ 2,18 Prozent auf 87,07 USD), Verisk Analytics A (+ 2,02 Prozent auf 224,79 USD), T-Mobile US (+ 1,52 Prozent auf 204,06 USD) und lululemon athletica (+ 1,41 Prozent auf 211,92 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil AppLovin (-3,13 Prozent auf 691,91 USD), Tesla (-2,60 Prozent auf 462,82 USD), ON Semiconductor (-2,38 Prozent auf 53,62 USD), Zoom Communications (-1,72 Prozent auf 86,53 USD) und Palantir (-1,68 Prozent auf 185,54 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 702 915 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,79 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at