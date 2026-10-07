Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Rot

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,37 Prozent schwächer bei 31 108,53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,796 Prozent auf 30 976,25 Punkte an der Kurstafel, nach 31 224,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 31 140,82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 904,46 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,960 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 544,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 173,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 840,23 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,42 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31 361,37 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 3,94 Prozent auf 1 725,94 USD), Micron Technology (+ 3,87 Prozent auf 1 086,03 USD), Intuitive Surgical (+ 2,79 Prozent auf 416,05 USD), Amgen (+ 2,78 Prozent auf 413,79 USD) und Gilead Sciences (+ 2,34 Prozent auf 147,60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,60 Prozent auf 153,69 USD), Nebius (-5,85 Prozent auf 235,26 USD), Rocket Lab (-5,49 Prozent auf 70,94 USD), Microchip Technology (-4,49 Prozent auf 77,62 USD) und Teradyne (-4,44 Prozent auf 411,23 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 8 778 482 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,128 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at