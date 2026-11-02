Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus

Am Montag sinkt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,36 Prozent auf 28 281,75 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,621 Prozent höher bei 28 561,17 Punkten, nach 28 384,85 Punkten am Vortag.

Bei 28 753,39 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 28 276,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 30 807,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 28 274,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 25 858,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,20 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31 361,37 Punkte. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 20,29 Prozent auf 663,07 USD), Copart (+ 5,99 Prozent auf 31,94 USD), DoorDash (+ 5,82 Prozent auf 189,41 USD), PDD (+ 5,38 Prozent auf 82,84 USD) und Monolithic Power Systems (+ 5,25 Prozent auf 1 275,28 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Lumentum (-16,51 Prozent auf 701,92 USD), Marvell Technology (-10,63 Prozent auf 175,53 USD), Astera Labs (-8,37 Prozent auf 237,04 USD), Seagate Technology (-6,72 Prozent auf 601,26 USD) und Intel (-6,67 Prozent auf 61,38 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 291 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,493 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at