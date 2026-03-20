Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,89 Prozent tiefer bei 23 896,18 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,401 Prozent leichter bei 24 257,56 Punkten in den Handel, nach 24 355,28 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24 267,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 860,52 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 3,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 012,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Stand von 25 346,18 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 20.03.2025, den Stand von 19 677,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,20 Prozent abwärts. Bei 26 165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 23 860,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 2,12 Prozent auf 132,57 USD), Workday (+ 1,73 Prozent auf 135,69 USD), Diamondback Energy (+ 1,59 Prozent auf 193,33 USD), Charter A (+ 1,35 Prozent auf 214,48 USD) und Paychex (+ 1,14 Prozent auf 92,76 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Constellation Energy (-8,86 Prozent auf 288,42 USD), CrowdStrike (-5,34 Prozent auf 405,33 USD), Micron Technology (-5,30 Prozent auf 420,73 USD), ASML (-5,19 Prozent auf 1 295,47 USD) und Intel (-4,79 Prozent auf 43,97 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30 495 388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 7,37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at