Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 29 416,93 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,893 Prozent auf 29 224,37 Punkte an der Kurstafel, nach 29 487,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 123,38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 569,76 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 4,03 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 697,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 28 599,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 315,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,71 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Astera Labs (+ 5,62 Prozent auf 336,34 USD), Lumentum (+ 4,67 Prozent auf 864,84 USD), Arm (+ 4,63 Prozent auf 287,31 USD), Rocket Lab (+ 3,68 Prozent auf 77,57 USD) und Seagate Technology (+ 3,24 Prozent auf 864,83 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-19,75 Prozent auf 335,30 USD), Datadog A (-15,98 Prozent auf 237,92 USD), Western Digital (-9,72 Prozent auf 468,69 USD), Axon Enterprise (-9,34 Prozent auf 552,57 USD) und MercadoLibre (-7,17 Prozent auf 1 784,63 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 40 309 788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,442 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Comcast-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at