Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,17 Prozent auf 25 419,36 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,008 Prozent höher bei 25 464,71 Punkten, nach 25 462,56 Punkten am Vortag.

Bei 25 483,77 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 346,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,168 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 434,89 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 679,99 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, den Stand von 21 012,17 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,19 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell NVIDIA (+ 0,75 Prozent auf 188,95 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 0,72 Prozent auf 216,89 USD), ON Semiconductor (+ 0,46 Prozent auf 54,49 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 0,38 Prozent auf 455,45 USD) und Netflix (+ 0,35 Prozent auf 94,11 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Micron Technology (-1,49 Prozent auf 288,28 USD), KLA-Tencor (-1,31 Prozent auf 1 227,35 USD), Mondelez (-1,28 Prozent auf 54,11 USD), Marvell Technology (-1,23 Prozent auf 85,69 USD) und AppLovin (-1,18 Prozent auf 685,55 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9 300 756 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,897 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at