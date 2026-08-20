Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende

Am Donnerstag verlor der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,72 Prozent auf 29 213,16 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,445 Prozent schwächer bei 29 295,15 Punkten, nach 29 426,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 118,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 378,81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 3,11 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 28 604,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der NASDAQ 100 29 297,70 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 23 249,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,90 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,81 Prozent auf 112,39 USD), Lumentum (+ 6,24 Prozent auf 879,28 USD), Marvell Technology (+ 5,79 Prozent auf 251,01 USD), Micron Technology (+ 3,97 Prozent auf 974,33 USD) und Seagate Technology (+ 2,12 Prozent auf 850,24 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Walmart (-9,15 Prozent auf 103,84 USD), Intuitive Surgical (-5,84 Prozent auf 374,48 USD), CrowdStrike (-5,60 Prozent auf 190,34 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-5,49 Prozent auf 229,30 USD) und Axon Enterprise (-4,87 Prozent auf 614,26 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30 006 121 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,550 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at