WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

05.03.2026 18:01:53

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste

Das macht der NASDAQ 100 aktuell.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,32 Prozent schwächer bei 25 012,61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,402 Prozent leichter bei 24 992,73 Punkten in den Handel, nach 25 093,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24 900,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 174,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,68 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 24 548,69 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 25 692,05 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 20 628,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,768 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. 24 315,84 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Booking (+ 7,28 Prozent auf 4 563,06 USD), Atlassian (+ 5,85 Prozent auf 81,30 USD), Broadcom (+ 5,42 Prozent auf 334,75 USD), Intuit (+ 5,15 Prozent auf 462,82 USD) und CrowdStrike (+ 4,31 Prozent auf 425,24 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Walmart (-4,56 Prozent auf 121,98 USD), IDEXX Laboratories (-4,40 Prozent auf 620,14 USD), Enphase Energy (-3,87 Prozent auf 41,01 USD), CSX (-3,83 Prozent auf 41,14 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,82 Prozent auf 140,84 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 394 159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,67 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Atlassian 71,15 0,13% Atlassian
Booking Holdings 3 964,00 -0,03% Booking Holdings
Broadcom 288,00 0,86% Broadcom
CrowdStrike 367,70 0,14% CrowdStrike
CSX Corp. 35,32 -0,27% CSX Corp.
Enphase Energy Inc 35,69 0,49% Enphase Energy Inc
IDEXX Laboratories 532,20 -0,04% IDEXX Laboratories
Intuit Inc. 402,35 -0,05% Intuit Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 23,15 5,95% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 20,60 -1,44% Kraft Heinz Company
NVIDIA Corp. 157,24 -0,29% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 121,30 0,62% Strategy (ex MicroStrategy)
Walmart 106,00 -0,15% Walmart

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 020,41 -0,29%

