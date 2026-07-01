Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Verluste

Um 17:59 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,95 Prozent auf 29 988,23 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,20 Prozent tiefer bei 29 914,28 Punkten, nach 30 276,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 084,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 821,22 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 513,86 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 24 019,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 22 478,14 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,97 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,60 Prozent auf 97,01 USD), AppLovin (+ 11,40 Prozent auf 573,96 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10,08 Prozent auf 620,06 USD), Palantir (+ 9,23 Prozent auf 127,44 USD) und Axon Enterprise (+ 8,52 Prozent auf 608,38 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-13,68 Prozent auf 238,38 USD), CoreWeave (-12,57 Prozent auf 87,03 USD), KLA (-9,68 Prozent auf 272,49 USD), Sandisk (-9,54 Prozent auf 2 056,76 USD) und Teradyne (-9,24 Prozent auf 439,15 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 469 485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,138 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at