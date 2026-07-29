Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Verluste

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,62 Prozent schwächer bei 27 592,21 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,062 Prozent auf 27 780,45 Punkte an der Kurstafel, nach 27 763,13 Punkten am Vortag.

Bei 27 851,10 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 27 521,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 2,89 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 29.06.2026, den Stand von 29 774,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 27 186,99 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, bei 23 308,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,47 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Teradyne (+ 11,11 Prozent auf 356,27 USD), GE HealthCare Technologies (+ 10,09 Prozent auf 70,58 USD), Mondelez (+ 5,03 Prozent auf 65,62 USD), Automatic Data Processing (+ 3,79 Prozent auf 274,17 USD) und Datadog A (+ 3,37 Prozent auf 259,34 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-5,49 Prozent auf 160,37 USD), Sandisk (-3,61 Prozent auf 1 056,49 USD), CoreWeave (-2,85 Prozent auf 65,38 USD), Old Dominion Freight Line (-2,47 Prozent auf 220,70 USD) und Intuitive Surgical (-2,32 Prozent auf 353,40 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 220 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,343 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at