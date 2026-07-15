Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 0,26 Prozent auf 29 510,41 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,586 Prozent höher bei 29 759,81 Punkten, nach 29 586,29 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 771,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 192,89 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,134 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 15.06.2026, den Wert von 30 543,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 26 204,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 22 884,59 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,08 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit PayPal (+ 17,14 Prozent auf 47,88 EUR), IDEXX Laboratories (+ 4,61 Prozent auf 565,61 USD), Apple (+ 3,95 Prozent auf 327,31 USD), Cintas (+ 3,90 Prozent auf 191,52 USD) und Thomson Reuters (+ 3,80 Prozent auf 95,23 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Western Digital (-9,48 Prozent auf 509,92 USD), Sandisk (-8,48 Prozent auf 1 608,77 USD), Lumentum (-7,65 Prozent auf 752,50 USD), Micron Technology (-7,54 Prozent auf 909,00 USD) und Seagate Technology (-7,23 Prozent auf 814,85 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13 222 326 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,306 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,40 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at