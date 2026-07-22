DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|NASDAQ-Handel im Fokus
|
22.07.2026 20:04:18
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag
Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 0,26 Prozent auf 29 079,34 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,704 Prozent tiefer bei 28 949,81 Punkten, nach 29 155,18 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 176,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28 934,52 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,721 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 22.06.2026, den Wert von 30 347,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 26 937,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 063,58 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,37 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit CoreWeave (+ 4,59 Prozent auf 83,23 USD), Nebius (+ 4,30 Prozent auf 226,25 USD), Constellation Energy (+ 4,29 Prozent auf 273,48 USD), Astera Labs (+ 4,28 Prozent auf 333,48 USD) und Paccar (+ 3,49 Prozent auf 130,66 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Palantir (-6,36 Prozent auf 124,22 USD), Workday (-5,38 Prozent auf 133,58 USD), DoorDash (-5,02 Prozent auf 178,60 USD), Shopify A (-4,34 Prozent auf 117,69 USD) und Roper Technolgies (-3,99 Prozent auf 336,68 USD) unter Druck.
Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 497 440 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,311 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte
Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,23 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DoorDash
|
22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
22.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
22.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags schwächer (finanzen.at)
|
22.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: DoorDash zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.26
|S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DoorDash-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
08.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt mittags nach (finanzen.at)
Analysen zu DoorDash
Aktien in diesem Artikel
|Astera Labs Inc Registered Shs
|281,00
|5,64%
|Comcast Corp. (Class A)
|19,62
|-4,84%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|242,50
|0,73%
|CoreWeave
|71,24
|-1,87%
|CrowdStrike
|160,96
|-2,57%
|DoorDash
|149,46
|-4,01%
|Kraft Heinz Company
|22,19
|-2,42%
|Nebius
|191,52
|0,48%
|NVIDIA Corp.
|182,40
|-1,83%
|Paccar Inc.
|115,50
|0,43%
|Palantir
|107,56
|-1,47%
|Roper Technolgies Inc.
|315,60
|7,06%
|Shopify Inc (A)
|98,81
|-4,88%
|Workday Inc
|112,82
|-2,69%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28 379,60
|-2,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.