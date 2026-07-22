Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 0,26 Prozent auf 29 079,34 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,704 Prozent tiefer bei 28 949,81 Punkten, nach 29 155,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 176,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28 934,52 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,721 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 22.06.2026, den Wert von 30 347,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 26 937,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 063,58 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,37 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit CoreWeave (+ 4,59 Prozent auf 83,23 USD), Nebius (+ 4,30 Prozent auf 226,25 USD), Constellation Energy (+ 4,29 Prozent auf 273,48 USD), Astera Labs (+ 4,28 Prozent auf 333,48 USD) und Paccar (+ 3,49 Prozent auf 130,66 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Palantir (-6,36 Prozent auf 124,22 USD), Workday (-5,38 Prozent auf 133,58 USD), DoorDash (-5,02 Prozent auf 178,60 USD), Shopify A (-4,34 Prozent auf 117,69 USD) und Roper Technolgies (-3,99 Prozent auf 336,68 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 497 440 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,311 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,23 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at