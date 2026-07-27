Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Am Montag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,32 Prozent tiefer bei 28 039,21 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,01 Prozent stärker bei 28 412,31 Punkten in den Handel, nach 28 128,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27 786,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 28 460,20 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 118,24 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 27 305,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 23 272,25 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,24 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Shopify A (+ 11,54 Prozent auf 126,88 USD), Workday (+ 9,01 Prozent auf 147,54 USD), Thomson Reuters (+ 8,44 Prozent auf 97,76 USD), Autodesk (+ 7,70 Prozent auf 225,91 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,61 Prozent auf 98,65 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Sandisk (-11,02 Prozent auf 1 278,23 USD), Lumentum (-6,69 Prozent auf 711,96 USD), ASML (-5,80 Prozent auf 1 655,26 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,17 Prozent auf 494,95 USD) und NVIDIA (-4,99 Prozent auf 196,51 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40 343 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,385 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,38 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at