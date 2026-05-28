NASDAQ 100
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28.05.2026 16:01:58
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart schwächer
Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,21 Prozent leichter bei 29 911,53 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,190 Prozent fester bei 30 030,63 Punkten, nach 29 973,57 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 043,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29 848,75 Punkten.
NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,191 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 27 029,01 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 24 960,04 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 28.05.2025, einen Wert von 21 318,17 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 18,67 Prozent. Bei 30 099,79 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 15,88 Prozent auf 111,09 USD), Arm (+ 5,56 Prozent auf 319,54 USD), Axon Enterprise (+ 5,03 Prozent auf 411,00 USD), Atlassian (+ 3,40 Prozent auf 92,10 USD) und Marvell Technology (+ 2,74 Prozent auf 204,15 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,12 Prozent auf 144,77 USD), Synopsys (-4,77 Prozent auf 500,82 USD), PDD (-4,28 Prozent auf 82,91 USD), JDcom (-3,45 Prozent auf 28,81 USD) und CSX (-3,16 Prozent auf 45,65 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3 979 758 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,480 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,58 zu Buche schlagen. Mit 6,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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